VIDEO – Sassuolo-Verona 2-4, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Verona, anticipo mattutino della ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



UNO SU TUTTI – Sassuolo-Verona 2-4 nell’anticipo mattutino della ventiduesima giornata di Serie A. Con una prova sensazionale di Antonin Barak il Verona sbanca Reggio Emilia. Giacomo Raspadori ci prova addirittura da centrocampo, costringendo all’intervento il rientrante Lorenzo Montipò. Poi però inizia il pomeriggio da sogno di Barak, che al 37′ serve Gianluca Caprari per il diagonale del vantaggio. Lo stesso centrocampista ceco, al rientro da titolare, sfrutta un rimpallo su corner e raddoppia al 44′. Il Sassuolo rientra in campo bene e prova a riprendere il Verona accorciando al 54′, con un cross di Georgios Kyriakopoulos sul quale in sforbiciata Gianluca Scamacca mette dentro. Splendido il gol del centravanti, ma rovina tutto Vlad Chiriches che alla ripresa del gioco tocca di pugno la palla in contrasto con Giovanni Simeone. L’arbitro non può vedere, il VAR sì e dà rigore che Barak trasforma nonostante Andrea Consigli pari, 1-3 al 57′. Dieci minuti dopo il Sassuolo si riporta di nuovo sotto, con un colpo di testa di Grégoire Defrel su calcio d’angolo da destra. Ma a mettere la parola fine sul match ci pensa ancora Barak, che al 94′ con uno scavetto firma la sua tripletta personale. Tre gol e un assist per il ceco: inutile dire chi sia il migliore in campo per distacco.

Video con gli highlights di Sassuolo-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.