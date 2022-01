Top e Flop di Atalanta-Inter: Sanchez non ruggisce! Handanovic para tutto

Atalanta-Inter si è chiusa sul risultato di 0-0 con tante occasioni non sfruttate sia da una parte che dall’altra (vedi report). I Campioni d’Italia, dopo i 120′ in Supercoppa contro la Juventus, risultano più imprecisi del solito anche per merito di un avversario tatticamente perfetto e molto aggressivo. Sanchez non riesce a ripetersi mentre Handanovic evita il peggio. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: HANDANOVIC PROTAGONISTA ASSOLUTO, PERISIC IN CRESCENDO

SAMIR HANDANOVIC – Nel primo tempo non scalda molto i guantoni, ma nella seconda frazione di gioco è protagonista assoluto con tre parate decisive. Matteo Pessina, Luis Muriel e Mario Pasalic sbattono sulla saracinesca slovena che evita il peggio consentendo all’Inter di portare a casa un ottimo punto su un campo molto ostico.

IVAN PERISIC – Il croato cresce nella ripresa proponendosi molto più in fase offensiva ed effettuando un paio di recuperi difensivi prodigiosi. Sembra averne sempre più degli altri nonostante gli sforzi di Supercoppa.

I FLOP DELL’INTER: SANCHEZ NON RUGGISCE, CALHANOGLU STECCA E FA NOTIZIA, VIDAL PIÙ CROCE CHE DELIZIA

ALEXIS SANCHEZ – Simone Inzaghi lo conferma dopo il gol decisivo in Supercoppa e le dichiarazioni autocelebrative, non senza un filo di polemica (vedi articolo). Il problema è che il leone cileno non ruggisce praticamente mai, con molti palloni sbagliati e pericolosità offensiva nulla. Chance sprecata.

HAKAN CALHANOGLU – Qualche buona imbeccata ma troppo poco rispetto agli standard ai quali ci ha abituato. Va detto che il turco stecca dopo un periodo di ottime prestazioni e il merito è anche degli avversari che lo imbrigliano perbene insieme al compagno di reparto Marcelo Brozovic. La grinta non manca, a volte anche troppa con tanto di cartellino giallo che di fatto porta Inzaghi a sostituirlo.

ARTURO VIDAL – Ormai è una spiacevole costante: entra male e dà l’impressione di non essere affidabile. Sbaglia palloni sanguinosi ma costringe anche Juan Musso a una gran parata. Poteva essere una delizia ma è più una croce.

Oltre ai Top e Flop, clicca qui per leggere le nostre pagelle al termine di Atalanta-Inter