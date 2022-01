Prima Pagina IN Edicola: Inter, frenata show. Su Dybala Marotta ci prova

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, frenata show. L’Atalanta ferma i campioni (0-0) reduci da otto vittorie consecutive. Pari senza gol con i portieri protagonisti. Gasperini: «Grande gara». E oggi il Milan in campo contro lo Spezia per il sorpasso in vetta. Partita giocata ad alto ritmo: molte occasioni sventate da Musso e Handanovic.

TUTTOSPORT

Dea da applausi, frenata Inter. Nonostante le assenze, l’Atalanta mette alle corde i Campioni d’Italia, bloccati dopo otto vittorie di fila. E oggi il Milan cerca il sorpasso. Dybala spacca la Juventus. Marotta pronto ad approfittare del mancato rinnovo.