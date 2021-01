VIDEO – Udinese-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Tiémoué Bakayoko Napoli

Udinese-Napoli, match della diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



ALL’ULTIMO RESPIRO – Udinese-Napoli 1-2 nella diciassettesima giornata di Serie A. Il Napoli si risolleva dopo il KO contro lo Spezia, ma lo fa solo allo scadere. Dopo un quarto d’ora calcio di rigore assegnato dal VAR, fallo di Kevin Bonifazi su Hirving Lozano non visto in diretta dall’arbitro. Dal dischetto Lorenzo Insigne la piazza quasi all’incrocio e sblocca il risultato. Juan Musso evita poco dopo il raddoppio due volte, con un prodigio su gran colpo di testa di Lozano e poi su tiro sempre del messicano. Incredibile però l’errore di Amir Rrahmani, che al 27′ tocca corto dietro per Alex Meret, anticipato da Kevin Lasagna che lo salta e segna a porta vuota. Il difensore kosovaro era all’esordio da titolare oggi. La partita resta in bilico sino alla fine, con occasioni sia per l’Udinese sia per il Napoli. Al 90′ sono gli ospiti a spuntarla: punizione di Mario Rui e colpo di testa precisissimo sul secondo palo di Tiémoué Bakayoko. Per il centrocampista è il primo gol coi partenopei, ed è pesantissimo. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.