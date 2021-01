VIDEO – Roma-Inter 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Hakimi – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Roma-Inter, anticipo mattutino della diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



BUTTATA VIA, ANCORA – Roma-Juventus 2-2 nell’anticipo mattutino della diciassettesima giornata di Serie A. L’Inter spreca, come al solito, troppo e viene punita nel finale staccandosi dal Milan, ora a +3. Dopo un miracolo di Pau Lopez su colpo di testa di Romelu Lukaku alla Roma basta il primo tiro in porta per colpire: tiro di Lorenzo Pellegrini solo leggermente deviato da Alessandro Bastoni, come spesso accade Samir Handanovic resta fermo a guardare e la palla entra, 1-0 al 17′. La reazione nerazzurra arriva solo a inizio ripresa, ma è pesante. Pau Lopez si supera ancora su Lautaro Martinez, ma crolla al 56′ su un colpo di testa di Milan Skriniar da angolo. Sette minuti dopo contropiede e suggerimento di Marcelo Brozovic per Achraf Hakimi, che salta Leonardo Spinazzola e pesca un gran sinistro all’incrocio. Dopo un liscio in piena area di Arturo Vidal, complici anche dei cambi rivedibili di Antonio Conte, l’Inter si blocca e la Roma si risolleva. A cinque minuti dalla fine i giallorossi pareggiano: corner battuto corto, cross al centro e Gianluca Mancini sovrasta Skriniar per il 2-2. Anche qui Handanovic fermo. E la Juventus, vittoriosa stasera sul Sassuolo, prende due punti a entrambe. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.