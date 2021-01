Juan Jesus saluta Kolarov: “Bello rivedere i vecchi amici, anche te”

Condividi questo articolo

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Kolarov è subentrato da ex nel finale di Roma-Inter, purtroppo senza aiutare a mantenere il vantaggio. In panchina è invece rimasto Juan Jesus, che ha vestito entrambe le maglie. Il difensore brasiliano, via Instagram, ha salutato il suo ex compagno di squadra in giallorosso.

IL RITROVO – “Sempre bello rivedere i vecchi amici (sì anche te Aleksandar Kolarov 😂😍)”. Questo il messaggio con cui Juan Jesus ha salutato il difensore serbo, che ha rivisto oggi per Roma-Inter. I due sono stati compagni in giallorosso dal 2017 sino alla scorsa estate. Di seguito la foto, postata dal brasiliano sul suo account ufficiale Instagram, con uno screen tratto dal match dell’Olimpico.