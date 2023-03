VIDEO – Spezia-Verona 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Spezia-Verona, anticipo mattutino della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



PARI PRIMA DELL’INTER – Spezia-Verona 0-0 nell’anticipo mattutino della venticinquesima giornata di Serie A. Secondo punto in due partite per Leonardo Semplici alla guida dello Spezia, in attesa di affrontare l’Inter martedì. Il Verona ha necessità di vincere e approccia meglio, nonostante un infortunio per Cyril Ngonge, con un destro a lato di Adolfo Gaich al 14′ e un tiro di Darko Lazovic sull’esterno della rete poco dopo. Al 34′ corner dello stesso Lazovic, Bartlomiej Dragowski buca l’intervento e di testa a porta vuota Gaich non trova lo specchio. Prima del riposo sinistro di Arkadiusz Reca messo in angolo da Simone Perilli, portiere del Verona all’esordio in Serie A. L’occasionissima ce l’ha Yayah Kallon al 68′: si invola da solo ma Dragowski lo ferma nell’uno contro uno. Su errore in uscita dell’Hellas cross da destra e colpo di testa di M’Bala Nzola sul palo, Spezia sfortunato. A due minuti dal 90′ Kelvin Amian potrebbe trovare il gol che vale mezza salvezza, ma sul suo destro a giro è strepitoso Perilli.

Video con gli highlights di Spezia-Verona dal canale ufficiale YouTube del Verona.