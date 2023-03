Mourinho a meno 3 dall’Inter: «Non guardiamo dietro, ma quelle davanti»

La Roma ha vinto contro la Juventus 1-0. Mourinho soddisfatto anche in ottica classifica. Ora i giallorossi sono quarti, a meno tre dall’Inter

GUARDARE AVANTI − Mourinho soddisfatto dopo la vittoria contro la Roma soprattutto per la classifica. Ora giallorossi a meno tre dall’Inter. Le sue parole in conferenza stampa: «Se la Juventus ci avesse battuti saremmo andati a meno sei da loro. E se vai a meno sei dalla Juventus poi senti continuamente il loro fiato dietro. In questo momento, invece che guardare dietro, possiamo guardare alto e guardare quelle che sono davanti a noi».