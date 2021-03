VIDEO – Spezia-Cagliari 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Cagliari, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



COLPO SALVEZZA – Spezia-Cagliari 2-1 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Lo Spezia torna a vincere dopo trentacinque giorni, non succedeva dalla partita col Milan. Contro il Cagliari il primo tempo è equilibrato, anche se le migliori occasioni sono sarde. Un errore di Ragnar Klavan però regala palla a Emmanuel Gyasi, sul cui cross Roberto Piccoli di testa infila l’1-0. Primo gol al Picco per il centravanti di proprietà dell’Atalanta. Leonardo Semplici manda dentro Gaston Pereiro e Giovanni Simeone, che in un minuto e mezzo si divorano due volte il pari. Il primo ha più di un rigore in movimento ma non alza e prende in pieno Jeroen Zoet, il secondo clamorosamente spara alto di diversi metri quando bastava appoggiare in rete. Così lo Spezia ringrazia e raddoppia, con un tiro-cross di controbalzo di Giulio Maggiore che sorprende Alessio Cragno. Il centrocampista non sembrava voler concludere, ma la traiettoria è diventata imprendibile. Tre minuti dopo (83′) Pereiro accorcia le distanze, risultando stavolta preciso. Nahitan Nandez ha la palla del pari, ma solo davanti a Zoet si incarta e il portiere salva. Sull’ultimo assalto segna Joao Pedro, ma a servirgli l’assist è Simeone in fuorigioco: il VAR annulla. Disperazione rossoblù, mentre lo Spezia trova una vittoria che vale tantissimo. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.