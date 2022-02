VIDEO – Sassuolo-Roma 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Roma, posticipo pomeridiano della venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



SALVI ALL’ULTIMO – Sassuolo-Roma 2-2 nel posticipo pomeridiano della venticinquesima giornata di Serie A. Il Sassuolo rischia di vincerla in dieci, poi subisce il pari in pieno recupero. Al 45′ cross dalla sinistra di Matias Vina e braccio largo di Vlad Chiriches, l’arbitro indica immediatamente il dischetto. Il rigore lo calcia Tammy Abraham, che porta la Roma avanti nel primo minuto di recupero. Dopo neanche ottanta secondi della ripresa però il Sassuolo trova il pareggio, seppur in maniera casuale. Su cross di Hamed Junior Traoré la deviazione di Chris Smalling manda in tilt Rui Patricio: papera clamorosa, 1-1. Il gol di Traoré è però tutto suo al 73′, quando controlla su un cross da destra di Domenico Berardi a centro area e solo davanti a Rui Patricio non sbaglia. Gian Marco Ferrari, già ammonito nel primo tempo (sotto diffida, avrebbe comunque saltato l’Inter domenica prossima), si prende il secondo giallo al 78′. Il Sassuolo resta sopra, ma in dieci per il finale. La Roma ne approfitta al 94′, su corner da sinistra colpo di testa di Bryan Cristante e salvataggio di Maxime Lopez a palla già oltre la linea. Poi c’è un’occasione per parte, ma il risultato non cambia più.

Video con gli highlights di Sassuolo-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.