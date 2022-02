Tardelli: «Inter più completa in avanti. Lautaro Martinez? Entra Sanchez…»

Marco Tardelli, ospite negli studi della Domenica Sportiva su Rai Due, ritiene l’Inter la squadra più completa in attacco. L’ex giocatore ha commentato il momento di Lautaro Martinez e gli ingressi di Sanchez

COMPLETA − Le parole di Tardelli sulla squadra di Simone Inzaghi: «Le tre squadre saranno in lotta fino alla fine, possono tentare tutte di vincere anche se l’Inter è la più strutturata. L’Inter mi sembra più completa anche in attacco. Se non è un gran momento per Lautaro Martinez entra Alexis Sanchez e vinci la partita, ma se al momento non è un buon momento di Lautaro Martinez quando ritrova la buona condizione insomma l’attacco nerazzurro sarà ancora meglio».