VIDEO – Sassuolo-Napoli 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Napoli, match della quindicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



RIMONTATI! – Sassuolo-Napoli 2-2 nella quindicesima giornata di Serie A. Come domenica contro il Milan il Sassuolo fa indirettamente un favore all’Inter e permette ai nerazzurri di accorciare in classifica, fermando anche il Napoli. A Reggio Emilia il primo tempo finisce 0-0, è la ripresa che porta a vedere i gol, nonostante non rientri Lorenzo Insigne per un problema fisico. A sbloccare il risultato è la capolista, con un retropassaggio corto di Hamed Junior Traoré a innescare Piotr Zielinski per l’assist centrale a Fabian Ruiz, il cui sinistro vale lo 0-1 al 51′. Il centrocampista spagnolo poi esce a sua volta per infortunio (stesso discorso a fine gara per Kalidou Koulibaly). Otto minuti dopo altro assist di Zielinski, stavolta per Dries Mertens che in piena area batte a rete per il raddoppio. Il Sassuolo torna in partita a venti minuti dal termine, con un gran destro sotto la traversa di Gianluca Scamacca che rende amarissimo il finale del Napoli. Questo perché all’89’, su punizione, Domenico Berardi pesca la testa di Gian Marco Ferrari per il fondamentale 2-2. Poco dopo espulso Luciano Spalletti, per proteste verso l’arbitro. Nel recupero il Sassuolo sembrerebbe vincerla, con un sinistro di Grégoire Defrel, ma l’arbitro annulla al VAR per fallo precedente di Berardi su Amir Rrahmani. Milan a -1 dal Napoli, con l’Inter a -2.

Video con gli highlights di Sassuolo-Napoli dal canale ufficiale YouTube dell’US Sassuolo Calcio.