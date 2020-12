VIDEO – Sampdoria-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

DI NUOVO A +5 – Sampdoria-Milan 1-2 nel posticipo della decima giornata di Serie A. Il Milan risponde all’Inter, ora unica seconda, e riporta a cinque i punti di vantaggio. Sampdoria pericolosa in avvio, con un colpo di testa di Lorenzo Tonelli che Gianluigi Donnarumma leva dalla porta con un prodigio. Nei blucerchiati quasi subito fuori Bartosz Bereszynski per infortunio, dentro Omar Colley. Tonelli fa un miracolo su Ante Rebic, evitando il gol a porta vuota riuscendo (pur trattenuto per il braccio) a rinviare sulla linea il pallone sul palo. In chiusura di primo tempo però Jakub Jankto a contrasto con Theo Hernandez tocca di mano: calcio di rigore, l’ottavo in dieci giornate per il Milan. Dal dischetto Franck Kessié trasforma calciando centrale, 0-1 al 45′. In avvio di ripresa palo di Sandro Tonali, con un tocco quasi di punta. Potrebbe starci un rigore anche per la Sampdoria, ma Gianpaolo Calvarese ignora una gomitata di Alessio Romagnoli a Mikkel Damsgaard e il VAR resta in silenzio. Al 77′, entrato da una manciata di secondi, Samu Castillejo raddoppia con un rigore in movimento su assist di Ante Rebic. La Sampdoria riesce ad accorciare all’82’, con una deviazione di Albin Ekdal su corner da sinistra che Donnarumma stavolta respinge oltre la linea. Proprio al 95′ Ekdal potrebbe pareggiare, ma di testa su cross di Antonio Candreva manda alto nell’area piccola. Il Milan si salva, nonostante la sofferenza finale e un po’ di fortuna: settima vittoria in nove giornate. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.