Tardelli: “Conte deve avere un nemico o non sta bene. Ma Eriksen…”

Marco Tardelli

Il rapporto tra Antonio Conte e Christian Eriksen sembra ai minimi storici, ormai è chiaro. Ecco il commento di Marco Tardelli, dagli studi della trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva”.

NEMICI – Antonio Conte sta riservando un trattamento incomprensibile a Christian Eriksen. A livello umano, prima ancora che tecnico. La scelta di farlo entrare in campo nel recupero contro il Bologna continua a non trovare spiegazioni. Marco Tardelli si unisce al coro di disappunto, e tenta anche di analizzare le motivazioni. Ecco le sue parole: «Il modo non va bene, sembra un fatto personale, contro la società. Conte deve avere un nemico: senza un nemico da combattere, non sta bene. Però Eriksen non è un nemico».