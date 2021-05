VIDEO – Parma-Sassuolo 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

ANCORA IN CORSA – Parma-Sassuolo 1-3 nel posticipo pomeridiano della trentasettesima giornata di Serie A . Il Sassuolo resta in corsa per un posto in UEFA Conference League , nonostante la Roma veda il traguardo. Al 25′ rigore molto contestato, per una scivolata di Maxime Busi su Giacomo Raspadori dopo che quest’ultimo sembrava aver accentuato la caduta. Dal dischetto va Manuel Locatelli , dopo l’errore di Domenico Berardi con la Juventus , e segna. Bellissimo il pareggio del Parma , ultimo in classifica: apertura di Hernani e splendido destro al volo di Bruno Alves , al primo gol stagionale. Al 62′ il Sassuolo si prende definitivamente i tre punti, con un intervento a centro area di Grégoire Defrel su cross dalla destra. E sette minuti dopo Gian Marco Ferrari lancia Jérémie Boga , che con un sinistro potente firma il tris. Mancherebbe solo il gol di Berardi, che stavolta si ferma soltanto a un palo, ma la vittoria arriva comunque. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.

