Saccani: «Rigore Juventus-Inter? Cuadrado ha ingannato Calvarese!»

Saccani, ex arbitro di Serie A, fa la moviola di Juventus-Inter e contesta molte delle decisioni di Calvarese e Irrati. Questo quanto detto nel corso della trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva”.

ARBITRAGGIO TRAGICO – Massimiliano Saccani, ex arbitro, fa la moviola di Juventus-Inter: «C’è parecchio da discutere. Diciamo che non è stata, sicuramente, una serata felice per la squadra arbitrale. L’arbitro è Gianpaolo Calvarese, al VAR c’è Massimiliano Irrati. Diciamo che non c’è stata grande sintonia, gli errori sono distribuiti. Ricordiamoci che, nel momento in cui andiamo a vedere le immagini, siamo costretti a sanzionare nel 99% dei casi».

PRIMO ERRORE – Per Saccani già l’1-0 di Juventus-Inter è condizionato: «Al 22′ il rigore per la Juventus nasce da un calcio d’angolo, in area di rigore ci sono tre coppie di giocatori che si spintonano. Calvarese non fischia nulla, viene richiamato da Irrati e punisce una trattenuta di Matteo Darmian su Giorgio Chiellini. Discutiamo su chi ha fatto la prima cosa. Televisivamente l’intervento può essere punibile: dal campo questo è un rigore difficilissimo da dare. Probabilmente entrambi si trattengono, se vado a rivedere le immagini si può apprezzare la trattenuta. Però in questo caso il protocollo dice che un intervento del VAR non ci debba essere: è da campo, non un chiaro ed evidente errore. Secondo me qui il VAR, se fosse stato silente, sarebbe stato meglio».

SECONDO INTERVENTO – Saccani prosegue e va sul secondo rigore di Juventus-Inter: «Al 34′ rigore concesso all’Inter. C’è un intervento di Matthijs de Ligt su Lautaro Martinez, una pizzicata sul tallone. Anche in questo caso Calvarese non fischia, è impossibile vederlo dal campo. Anche in questo caso l’intervento del VAR è inopportuno. In questo caso, addirittura, non c’è la contesa della palla. Qui Irrati chiama perché Calvarese non vede, ma la cosa che fa non propendere per il richiamo del VAR è che de Ligt non è assolutamente interessato al movimento di Lautaro Martinez. Non ha nessuna intenzione di fermare il movimento: è un contrasto fortuito. Se rivede le immagini e vede la pizzicata sul tallone è costretto a fischiarlo, dal punto di vista televisivo è rigore. In entrambi i casi il VAR non doveva intervenire».

DOPPIO GIALLO – Saccani vede un altro errore in Juventus-Inter: «Al 55′, sul risultato di 2-1, c’è l’intervento di Rodrigo Bentancur su Romelu Lukaku. Bentancur già ammonito, Calvarese sulle prime non fischia. Passa un secondo, fischia probabilmente richiamato da qualcuno, e solo dopo estrae il secondo giallo e il rosso. Questa è una decisione a mio giudizio completamente sbagliata. Sappiamo che il VAR non può intervenire, ma non è un intervento imprudente e nemmeno una SPA (promettente azione d’attacco, ndr). Secondo me non è da doppia ammonizione, è fallo e finisce lì».

COSA HA VISTO? – Saccani va sulla rovesciata di Lautaro Martinez, dove è Calvarese a fare danni da solo: «In realtà non si tratta di gol annullato, perché fischia prima che Lautaro Martinez colpisca la palla. Il contrasto fra Lukaku e Chiellini appare veniale rispetto al fischio, se avesse aspettato una frazione di secondo avrebbe fatto segnare Lautaro Martinez. E, probabilmente, rivedendo le immagini avrebbe convalidato il gol».

ALTRO ABBAGLIO – Saccani vede un altro errore a favore della Juventus: «All’83’ gol dell’Inter annullato. Sempre Chiellini e Lukaku, Calvarese ha l’avvertenza di aspettare e fischia quando il pallone è in rete. Questo consente a Irrati di fare un check e mandare Calvarese al VAR verificando il fatto che non ci sia nessun fallo. Calvarese, sulle prime, non convalida la rete. Poi va al VAR e si rende conto che è Chiellini, indietreggiando, a perdere l’equilibrio. Non c’è nessun fallo, in questo caso è un intervento in cui la decisione finale è corretta. L’ammonizione per Chiellini è per proteste seguenti, abbastanza reiterate anche dopo l’ammonizione».

L’ULTIMA FARSA – In chiusura, Saccani si concentra sul rigore del definitivo 3-2 di Juventus-Inter: «All’86’ l’episodio più discusso. Progressione di Juan Guillermo Cuadrado, entra a contatto con Ivan Perisic e Calvarese fischia rigore. Cuadrado allarga la gamba sinistra, Perisic non fa nulla rimanendo nel suo cono d’azione. Cuadrado trae in inganno Calvarese. Questo per me non è rigore, possiamo discutere sul perché Irrati non sia intervenuto».