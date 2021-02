VIDEO – Non solo Lautaro Martinez show nel backstage dell’Inter CNY

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

L’Inter si prepara anche fuori dal campo per omaggiare al meglio il Capodanno Cinese. Il backstage del video ha come protagonista non solo il “Toro” Lautaro Martinez

INTER CNY – L’Anno del Toro, che inizierà nel giorno del Capodanno Cinese, in casa Inter si traduce in Lautaro Martinez protagonista. Ma il numero 10 nerazzurro non è l’unico a mettersi a disposizione per realizzare il video da lanciare per l’occasione. Con Lautaro Martinez anche Andrei Radu, Stefan de Vrij, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian e Stefano Sensi. Di seguito il video con il backstage dell’Inter per la campagna “CNY – Chinese New Year”.

Fonte: Canale YouTube Inter