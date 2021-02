Agnelli e Conte, ecco cosa rischiano dopo Juventus-Inter (Chiffi permettendo)

Condividi questo articolo

Agnelli Conte Juventus-Inter

Agnelli e Conte, ma non solo, rischiano qualcosa dopo quello che è successo durante Juventus-Inter. Sarà decisiva la ricostruzione di Chiffi. Intanto il portale “Sport Mediaset” ipotizza il tuo di sanzione per i protagonisti del diverbio

LE POSSIBILI SANZIONI – Dopo l’apertura dell’indagine da parte della Procura Federale (vedi articolo), la partita tra Juventus e Inter finirà tra qualche giorno con un epilogo ancora da scoprire. La sanzione prevista per Andrea Agnelli e Antonio Conte è la multa o, al più, la squalifica. Ma niente di troppo pesante, non essendoci di mezzo offese razziste o di stampo discriminatorio. Un mese di inibizione per Agnelli e due giornate di squalifica per Conte, ad esempio. Questa la previsione per aver violato l’articolo 4 (principi di lealtà, correttezza e probità) e l’articolo 39 (condotta anti-sportiva) del Codice di Giustizia Sportiva. Lo stesso dovrebbe valere per Fabio Paratici e Lele Oriali. A meno che il quarto uomo Daniele Chiffi (vedi articolo) non renderà note nuove documentazioni e frasi di quanto accaduto in Juventus-Inter martedì sera.