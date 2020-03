VIDEO – Napoli-Torino 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Torino, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



TRE PUNTI TRANQUILLI – Napoli-Torino 2-1 nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Il Napoli vince la quinta delle ultime sei giornate e va a -6 dal quarto posto, anche se l’Atalanta ha due partite in meno. Battuto anche il Torino, che crea pochissimo ed esce fuori soltanto allo scadere. Al 19′ punizione guadagnata sulla destra, Lorenzo Insigne crossa al centro e trova solissimo Kostas Manolas che di testa mette in rete. Disastroso il posizionamento difensivo dei granata, poi mai pericolosi. Al Napoli basta gestire il possesso per portare a casa i tre punti, sfiorando il raddoppio con Matteo Politano che prende l’esterno della rete su uscita a caso di Salvatore Sirigu. Il raddoppio lo propizia il subentrato Dries Mertens (recuperato a tempo di record dopo l’infortunio col Barcellona), che all’82’ crossa in area e pesca Giovanni Di Lorenzo, che sfrutta la dormita di Tomas Rincon e tocca quanto basta per mandare fuori causa il portiere. Nel primo dei quattro minuti di recupero cross preciso di Cristian Ansaldi e colpo di testa di un altro subentrato, Simone Edera, ma non basta. Per il Torino è la sesta sconfitta di fila. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.