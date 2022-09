VIDEO – Milan-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Napoli, posticipo della settima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



STACCO IN TESTA – Milan-Napoli 1-2 nel posticipo della settima giornata di Serie A. Il Napoli si prende lo scontro diretto e la vetta della classifica assieme all’Atalanta. Cade per la prima volta in stagione il Milan, che non perdeva in campionato dal discusso 1-2 con lo Spezia del 17 gennaio (in generale dal derby di Coppa Italia del 19 aprile). La prima grande occasione è per Olivier Giroud, ottimo movimento e sinistro che Alex Meret manda sulla traversa. Il portiere si ripete da angolo su colpo di testa di Rade Krunic, stavolta alzato sopra il montante. A inizio ripresa Khvicha Kvaratskhelia entra in area e cade a contatto con Sergino Dest: fallo evidente, ci vuole il VAR per dare un rigore sacrosanto. Matteo Politano calcia malissimo, ma la palla passa sotto il corpo di Mike Maignan ed entra lo stesso: 0-1 al 55′. Reazione Milan con una discesa di Theo Hernandez, cross basso e Giroud di sinistro pareggia al 69′. Dalla tribuna Luciano Spalletti (squalificato) azzecca la mossa: Giovanni Simeone, al 78′ gran colpo di testa su cross di Mario Rui e Napoli di nuovo avanti. Splendida tutta l’azione del vantaggio partenopeo. Nel finale ha poi la palla del 2-2 Pierre Kalulu, la stampa sulla traversa. Dopo un lunghissimo recupero gli azzurri possono festeggiare.

Video con gli highlights di Milan-Napoli dal canale ufficiale YouTube del Napoli.