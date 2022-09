Marotta pensa ai correttivi per il disastro Inter: valuta un nuovo preparatore – CdS

L’Inter ha cominciato la stagione col drammatico dato delle quattro sconfitte nelle prime nove partite ufficiali. Marotta valuta errori da parte di Inzaghi nella preparazione e per questo, secondo il Corriere dello Sport, può esserci un nuovo ingresso nello staff.

MAROTTA GUARDA ALLA NOVITÀ – La preparazione dell’Inter inizia a essere sotto la lente d’ingrandimento. Lo stato di forma della squadra di Simone Inzaghi è inguardabile, con tanti giocatori non in forma. Sotto accusa le scelte del tecnico nel precampionato, con possibili errori sui carichi di lavoro durante la preparazione. Dopo la sosta si giocherà di nuovo ogni tre giorni fino ai Mondiali, impossibile cambiare in corsa. Ma per il Corriere dello Sport c’è un possibile ingresso nello staff: Roberto Sassi. Si tratta di un uomo di fiducia di Giuseppe Marotta, che ha avuto alla Juventus come responsabile del Training Check e della Sport Science. All’Inter Sassi potrebbe avere il ruolo di supervisore della preparazione atletica dell’Inter. Come a dire che Inzaghi avrebbe bisogno di un aiuto a livello atletico.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti