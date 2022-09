Udinese-Inter, de Vrij 4 in 11′ come Inzaghi sui 90′! Poi quattro 4.5 – CdS

Udinese-Inter 3-1 ha messo in mostra ancora delle carenze evidenti da parte della squadra di Inzaghi, con l’allenatore principale responsabile per le sue scelte molto discutibili. Le pagelle del Corriere dello Sport bocciano senza appello oltre mezza squadra, con cinque giocatori che non vanno oltre il 4.5 e de Vrij definito il peggiore.

I PEGGIORI – Stefan de Vrij gioca undici minuti più recupero ma per il Corriere dello Sport è il peggiore di Udinese-Inter. Il 4 è un voto sacrosanto per i danni compiuti dal suo ingresso in campo per Francesco Acerbi, che di contro prende 6. De Vrij, alla seconda panchina di fila, regala l’angolo da cui nasce il 2-1 e si perde Jaka Bijol che segna. Stesso voto per Simone Inzaghi (forse pure generoso…), perché sbaglia la formazione iniziale e dopo il gol segnato l’Inter smette per l’ennesima volta di giocare.

BOCCIATI SENZA APPELLO – Una sfilza di 4.5 nelle pagelle del quotidiano romano per Udinese-Inter. Il primo è Alessandro Bastoni, molle e svagato che in aggiunta se la prende al cambio. Poi Marcelo Brozovic, per una serie pesante di palloni di persi e l’ennesima ammonizione (era diffidato, salterà Inter-Roma). Quindi Henrikh Mkhitaryan, “un fantasma” e pure lui cambiato al 31′. Infine Lautaro Martinez, con l’aggravante di aver rifiatato in Champions League. Prendono 5 Milan Skriniar, Denzel Dumfries e i discussi subentrati di Inzaghi (ma non quanto de Vrij…) Roberto Gagliardini e Joaquin Correa.

SALVI O QUASI – Oltre ad Acerbi, sul cui cambio con de Vrij ci sarebbe molto da dire, solo altri tre 6 da Udinese-Inter: Samir Handanovic (e ci sarebbe qualcosa da ridire, vista la solita reattività nulla sui gol e sul palo di Gerard Deulofeu…), Nicolò Barella (punizione illusoria dello 0-1) ed Edin Dzeko (rete annullata sull’1-1). Prendono 5.5 Federico Dimarco, Matteo Darmian e Danilo D’Ambrosio.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.