VIDEO – Milan-Inter, l’ultimo precedente: tris in un derby dominato

In attesa di Milan-Inter di domani (QUI le ultime di formazione), riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre in campionato. Il derby allo stadio San Siro (con i nerazzurri ‘ospiti’), termina con il punteggio di 0-3. Una derby dominato dall’inizio alla fine.

ULTIMO PRECEDENTE – Il 21 febbraio 2021 a San Siro va in scena Milan-Inter, ultimo precedente giocato in campionato dalle due squadre a Milano con i nerazzurri ‘ospiti’. Le cose si mettono subito bene, quando Romelu Lukaku pennella un cross preciso per la testa di Lautaro Martinez che stacca tutto solo e dopo cinque minuti porta l’Inter in vantaggio per 0-1. Nel finale di primo tempo i rossoneri impegnano Samir Handanovic in un paio di occasioni, ma nella ripresa una ripartenza micidiale dell’Inter si chiude con la doppietta di Lautaro Martinez per lo 0-2. Non è finita qui: poco dopo, al 66′, Romelu Lukaku prende palla e spacca in due il campo concludendo con un siluro dalla distanza che non lascia scampo a Donnarumma. 0-3 e tutti a casa.

MILAN-INTER 2020-2020: I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – grazie al canale YouTube ufficiale della società nerazzurra – l’ultimo Milan-Inter giocato in campionato e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 20.45.

Fonte: Inter, canale ufficiale YouTube