Spezia, altro mattoncino salvezza: 1-0 al Torino! In campo anche Salcedo

ZONA SALVEZZA – Vittoria importantissima per lo Spezia di Thiago Motta, che grazie all’1-0 casalingo di oggi contro il Torino esce dalla zona retrocessione. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, nella ripresa è Jacopo Sala a firmare il gol vittoria: un potente tiro di sinistro che non lascia scampo a Vanja Milinkovic-Savic. La squadra di Ivan Juric prova a reagire, andando anche vicino alla rete con un tentativo di Singo che si spegne però di un nulla sul fondo. Venti minuti in campo per Eddie Salcedo – attaccante in prestito dall’Inter – entrato al 71′ al posto del match-winner Jacopo Sala.