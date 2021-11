Milan-Inter, ballottaggio Calhanoglu-Vidal. Scelte fatte in attacco – SM

Milan-Inter è in programma domani sera alle 20:45. Sfida fondamentale per i nerazzurri di Inzaghi, che vogliono accorciare in classifica sui rossoneri. Ballottaggio Vidal-Calhanoglu a centrocampo, in attacco scelte fatte. Le ultime da SportMediaset

SCELTE – Milan-Inter si avvicina. Inzaghi, in vista del Derby, ha un solo grande dubbio di formazione: a centrocampo, per un posto accanto a Barella e Brozovic, ballottaggio fra Arturo Vidal, reduce da un’ottima prestazione in Champions League, e Hakan Calhanoglu, ex di giornata, con il turco leggermente in vantaggio. In difesa, davanti ad Handanovic, ci saranno Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sugli esterni Darmian e Perisic favoriti su Dumfries e Dimarco. Nessun dubbio in attacco: Lautaro Martinez e Dzeko saranno in campo dal 1′.