VIDEO – Milan-Inter 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



UN ALTRO INCUBO – Milan-Inter 3-2 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. Come lo scorso 5 febbraio l’Inter va in vantaggio nel derby, smette di giocare e lo perde. Il Milan ringrazia, vince la sua seconda stracittadina ed effettua un immediato controsorpasso in classifica. Eppure l’inizio è nerazzurro: al 21′ Lautaro Martinez protegge palla, tocca per Joaquin Correa che manda in porta Marcelo Brozovic, freddo nello spiazzare Mike Maignan. È il gol che, però, spegne l’Inter che pensa di averla già vinta. Il Milan ci mette sette minuti per pareggiarla: Hakan Calhanoglu azzarda un passaggio orizzontale, Brozovic si addormenta, Sandro Tonali serve Rafael Leao e il suo tiro batte un incerto Samir Handanovic. Da lì i rossoneri diventano padroni del campo o quasi, ma è nella ripresa che si prendono il derby. Al 54′, sugli sviluppi di rimessa laterale, Rafael Leao crossa e Olivier Giroud gira con estrema facilità. Gol imbarazzante da subire per l’Inter, con mezza squadra in area a farsi anticipare. Va ancora peggio all’ora di gioco, quando Giroud serve Rafael Leao che umilia Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni firmando il tris. Simone Inzaghi, con troppo ritardo, cambia e questo riequilibra le forze in campo. Al 67′ apertura a sinistra per Matteo Darmian, cross e bel taglio del subentrato Edin Dzeko: 3-2. La reazione porta a un gran colpo di testa di Lautaro Martinez e un siluro da fuori di Calhanoglu, ma a differenza dell’Inter il Milan ha un portiere vero e Maignan compie due miracoli.

Video con gli highlights di Milan-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.