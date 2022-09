Gobbi: «Dzeko punto di riferimento, lega il gioco. Tra lui e Correa scelgo…»

Massimo Gobbi, commentatore tecnico durante Milan-Inter su Dazn, si è espresso nel post-gara parlando del dualismo Dzeko-Correa. L’ex giocatore ha pochi dubbi a proposito

ATTACCANTI DIVERSI − Massimo Gobbi non ha dubbi sul partner di Lautaro Martinez: «Joaquin Correa o Edin Dzeko bene quando sono stati chiamati in causa in queste prime giornate. Sono però attaccanti diversi. Dzeko ti può fare il punto di riferimento, ti lega il gioco. Correa viene dall’esterno e ti da più imprevedibilità. Ma se Dzeko continua a stare bene penso che alla fine sarà lui il partner di Lautaro Martinez. Ovviamente nei momenti in cui mancherà Romelu Lukaku come adesso».