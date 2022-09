Montolivo: «Inter meno solida ed efficace. Skriniar? Mercato ha influito!»

Riccardo Montolivo, su Dazn, ha parlato del derby Milan-Inter e delle problematiche difensive dei nerazzurri. Una considerazione in merito a Skriniar

MANCANZA DI EFFICACIA − Per Montolivo, l’Inter ha smarrito un po’ i suoi meccanismo difensivi: «Il dato che fa riflettere nell’Inter sono i tre gol presi sia a Roma che al Derby. La mia impressione è che non sia più solida ed efficace come lo scorso anno, mister Inzaghi deve fare assolutamente qualcosa. Prendo l’esempio di Skriniar, giocatore di fisicità e di grande stacco, gli manca un po’ di dinamicità. Probabilmente la questione del mercato può aver influito».