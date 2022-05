VIDEO – Marotta: «Non sempre soldi, serve coraggio! Gli obiettivi dell’Inter…»

Marotta fa chiarezza sulle strategie dell’Inter nel mercato estivo e sulla prossima stagione. Da escludere una sessione di follie in favore di mosse mirate. Di seguito il video con un estratto delle parole dell’Amministratore Delegato Sport nerazzurro ai microfoni di Sky Sport

CORAGGIO > SOLDI – L’obiettivo in casa nerazzurra è il mercato intelligente. Un mercato già iniziato sotto traccia. La conferma arriva da Beppe Marotta, che spiega quale sarà il diktat dell’Inter in attesa dell’apertura del calciomercato estivo. I nomi di Paulo Dybala (vedi articolo) e soprattutto Romelu Lukaku (vedi articolo) stuzzicano sempre di più. Marotta non esclude nulla ma fa capire che non sarà un lavoro facile far quadrare tutto. Chi arriverà all’Inter?

