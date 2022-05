Inter, il CdA approva la trimestrale. Bilancio migliora (ma sempre negativo) – Sky

Il CdA dell’Inter ha approvato la trimestrale al 31 marzo 2022. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si prevede un netto miglioramento per quanto riguarda il passivo (rispetto la scorsa stagione), ma sempre in negativo. Aumentati anche i ricavi del 20%. Entro giugno si cerca l’accordo con la Uefa per un nuovo Settlement Agreement.

BILANCIO MIGLIORE – Il CdA dell’Inter ha approvato la trimestrale al 31 marzo 2022. I ricavi sono cresciuti del 20%, per via delle cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku e grazie agli introiti legati alla riapertura dello stadio e ai nuovi sponsor. Si prevede una chiusura del bilancio a -120 milioni, in netto miglioramento rispetto al -246 dell’anno passato. Gli obiettivi del club nerazzurro sono due: chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni e ridurre del 10-15% il monte ingaggi, attualmente intorno ai 185 milioni per squadra e staff.

Fonte: Sky Sport