VIDEO – Marotta fermato da un tifoso dell’Inter: «Non vendere Skriniar!»

Beppe Marotta è stato fermato da un tifoso dell’Inter che gli ha chiesto espressamente di non vendere Milan Skriniar. Immediata la risposta del dirigente.

RICHIESTA PARTICOLARE – Simpatico siparietto (di mercato) tra Beppe Marotta e un tifoso dell’Inter, che ha fatto una richiesta particolare al dirigente: «Mi raccomando non vendere Skriniar, per favore!». Immediata la risposta dell’Amministratore Delegato nerazzurro: «No, no no» (sorride, ndr).

Di seguito il video pubblicato dal tifoso dell’Inter