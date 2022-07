Casadei, posizione dell’Inter forte. E sul futuro le idee sono chiare – Sky

L’Inter ha in casa un gioiellino importante, Cesare Casadei. Il Chelsea è pronto a prenderlo avendo offerto 7/8 milioni di euro ma le idee dell’Inter sono chiare.

IDEE – L’Inter sembra disposta a rifiutare 7/8 milioni di euro ora per Casadei. Il Chelsea lo vuole fortemente ma i nerazzurri perderemmo così il controllo su di lui. Come evitarlo? Rifiutando ora l’offerta del Chelsea e aspettando che esploda. L’Inter sa, come spiega anche Marco Demicheli a Sky Sport, che il valore del giocatore non di discute. In Primavera ha sbaragliato tutti i pari età e dunque è un talento cristallino. L’Inter potrebbe anche aspettare a cederlo aspettando che esploda così da venderlo a cifre molto, molto più alte.