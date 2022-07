Salcedo, Udinese e non solo: possibile protagonista anche in Serie B

Salcedo, in uscita dall’Inter, potrebbe continuare la sua esperienza in Serie A. Anche l’Udinese tra le squadre che hanno sondato il terreno, ma una possibilità anche in Serie B e da protagonista.

NON SOLO IN A – Eddie Salcedo è in uscita dall’Inter, su di lui ci sarebbe l’interesse anche dell’Udinese per quanto riguarda la Serie A, ma attenzione anche alla Serie B. Il Pisa, per esempio, ha praticamente ceduto Lorenzo Lucca all’Ajax ed è alla ricerca di un sostituto e l’attaccante nerazzurro potrebbe essere una possibile soluzione.