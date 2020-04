VIDEO – Lega Serie A contro il Coronavirus: “Siamo tutti una squadra”

Con un video pubblicato sui canali social ufficiali, la Lega Serie A ha messo insieme una serie di clip con tutte le iniziative delle squadre della massima serie per contrastare il Coronavirus. Nel video anche Lukaku e l’Inter.

TUTTI INSIEME – “Una squadra che continua a lottare. Una squadra che non si arrende. Una squadra fortissima. Al di là dei colori. Grazie a tutti i club della Serie A che stanno contribuendo in questa battaglia che ci vede tutti dalla stessa parte”. Con queste parole la Lega Serie A ha introdotto un video sui suoi canali social per raccogliere tutte le immagini a favore di iniziative contro il Coronavirus (tra cui quelle lanciate da Romelu Lukaku e dall’Inter). Un video che fa capire una cosa sola: in questo momento, siamo tutti nella stessa squadra.