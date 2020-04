Petriccione: “Esordio contro l’Inter pazzesco. I brividi di San Siro…”

Jacopo Petriccione, centrocampista del Lecce, ha raccontato ai microfoni di firenzeviola.it il suo esordio in Serie A, nel 4-0 contro l’Inter della prima giornata di questo campionato.

ESORDIO EMOZIONANTE – Esordire in Serie A in un San Siro pieno è un’emozione che non tutti possono dire di aver provato. Lo può però dire Jacopo Petriccione, centrocampista del Lecce con un passato nelle giovanili della Fiorentina. Il giocatore ha infatti giocato la sua prima partita nella massima serie proprio in questa stagione, a San Siro contro l’Inter. Ecco il suo racconto di quella serata non magica per il risultato (i nerazzurri si imposero infatti per 4-0), ma per sé stesso: «Quando ero nel tunnel dello stadio e ho visto tutti quei campioni ho realizzato dove mi trovassi. Lo stadio poi quella sera era tutto pieno perché era la prima di Conte sulla panchina nerazzurra ed è stato pazzesco. Al fischio d’inizio l’emozione è passata, ma i brividi provati quella sera non li scorderò mai».

Fonte: Firenzeviola.it