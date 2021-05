VIDEO – Lazio-Torino 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Lazio-Torino, recupero della venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



SALVEZZA SOFFERTISSIMA! – Lazio-Torino 0-0 nel recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Il pari per il Torino è come una vittoria: vale la salvezza, evitnado che lo scontro diretto di domenica col Benevento sia uno spareggio. Primo tempo dove succede poco, a parte un gol annullato allo scadere alla Lazio: lieve spinta di Ciro Immobile su Nicolas Nkoulou. Nella ripresa il protagonista diventa Salvatore Sirigu, che in avvio salva su un destro a giro di Luis Alberto e al 66’ di piede su sinistro rasoterra di Senad Lulic appena entrato. A venti minuti dal termine si vede, quasi per la prima volta, il Torino con sponda di Andrea Belotti per Antonio Sanabria, che col sinistro colpisce il palo. Subito dopo chance per Manuel Lazzari, tiro sull’esterno della rete. Sirigu si oppone anche a Gonzalo Escalante, a seguito di una conclusione in mischia: determinante il portiere del Torino sugli attacchi della Lazio. A otto minuti dalla fine Luis Alberto scodella per Immobile, che cade toccato da Nkoulou. L’assistente segnala fuorigioco, ma è regolare di oltre mezzo metro a causa di Cristian Ansaldi: il VAR dà rigore. Dagli undici metri si presenta l’ex Immobile, ma prende il palo e Andreas Pereira cicca la ribattuta. Nell’ultimo dei sei minuti di recupero incredibile palo di Lazzari, di testa su cross dalla destra. Forti proteste della Lazio, per un possibile altro rigore stavolta non concesso. Il Torino, al fischio finale, celebra la salvezza: è Simone Inzaghi a condannare alla Serie B il Benevento del fratello Filippo. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.