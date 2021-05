Stasera alle 21 si giocherà la finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus. Gli occhi sulla sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia saranno anche quelli dell’Inter, visto che si definisce la rivale in Supercoppa.

QUALE AVVERSARIO – Questa sera l’Inter saprà se la rivale in Supercoppa Italiana sarà l’Atalanta o la Juventus. La finale di Coppa Italia, in programma alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, interessa anche i freschi Campioni d’Italia. Dopo dieci anni si torna a giocare il torneo che mette di fronte la vincente della Serie A con quella della coppa nazionale, e da trionfatori del campionato. Al momento non si sa ancora se la partita, in gara secca, sarà inserita prima dell’inizio della stagione (metà agosto) oppure in corso (quest’anno si è disputata a gennaio). In aggiunta, la Lega Serie A dovrà scegliere se giocarla al Meazza o in campo neutro, in Italia oppure all’estero. L’Inter ha vinto cinque volte la Supercoppa Italiana, l’ultima nel 2010 battendo 3-1 la Roma. Purtroppo la corsa della squadra di Antonio Conte si è fermata in semifinale, ma la finale di Coppa Italia avrà lo stesso un particolare interesse.