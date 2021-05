Lazio-Torino, recupero confermato: respinto il ricorso dei biancocelesti

SI GIOCA! – Ora è totalmente ufficiale: Lazio-Torino si disputerà sul campo. La sfida, rinviata per i troppi casi di Coronavirus all’interno del gruppo squadra dei piemontesi, non si era potuta giocare il 2 marzo. I biancocelesti volevano vincere a tavolino per 3-0, e hanno provato a ottenerlo. Il Giudice Sportivo ha invece dato ragione ai granata, disponendo il recupero, e si è andati a nuova udienza. Con ricorso respinto: il Collegio di Garanzia dello Sport ha infatti confermato il recupero della partita in data martedì 18 maggio, alle ore 20.30.

