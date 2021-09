VIDEO – Lazio-Cagliari 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Cagliari, posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



IL GRANDE RITORNO – Lazio-Cagliari 2-2 nel posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A. Walter Mazzarri torna in panchina e sfiora il colpaccio. Il Cagliari gioca una buona partita e quasi sorprende la Lazio, reduce da una settimana terribile fra il KO col Milan e quello col Galatasaray. Il risultato si sblocca proprio al 45′, quando Sergej Milinkovic-Savic con tanto spazio da destra crossa per il colpo di testa di Ciro Immobile. Diciotto secondi dopo l’inizio della ripresa il Cagliari reagisce subito: splendida triangolazione alta fra Joao Pedro e Razvan Marin, colpo di testa del brasiliano e José Manuel Reina è scavalcato. Nahitan Nandez, già vicino al gol nel primo tempo, lo sfiora di nuovo con una traversa. A segnare per il Cagliari è l’ex Keita Baldé Diao, servito da Joao Pedro bravissimo ad andare via a Luiz Felipe: il senegalese controlla in area con spazio e fa 1-2 al 62′. Immobile prova a fare doppietta, ma Alessio Cragno è spettacolare e devia il suo tiro sulla traversa. Non può fare nulla il portiere rossoblù all’83’, quando al termine di un’azione insistita Danilo Cataldi dal limite trova il destro all’incrocio: 2-2. Nel recupero espulso Gabriele Zappa per doppia ammonizione, ma non basta alla Lazio per vincerla.

Video con gli highlights di Lazio-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.