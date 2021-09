Paganin: «Inzaghi ritrova due giocatori. Fiorentina-Inter grande gara»

Paganin, intervenuto a Radio 24 durante Tutti Convocati, ha parlato della gara Inter-Bologna e dei giocatori ritrovati da Inzaghi. Qualche battuta anche sulla prossima partita contro la Fiorentina.

RIECCOLI − Così Massimo Paganin sulla gara contro il Bologna e sui due giocatori ritrovati: «Con la Sampdoria, l’Inter ha sbagliato qualcosa di troppo ma con le altre ha giocato molto bene. Credo che quest’anno sia candidata a lottare di nuovo per i primissimi posti. Simone Inzaghi ha ritrovato Alexis Sanchez che può dargli altre soluzioni in attacco. Ritrova anche Matias Vecino che è sempre un giocatore importante. Inoltre, continua con la stessa filosofia di Antonio Conte».

GRANDE PARTITA − Paganin ha voluto dire la sua su Fiorentina-Inter: «Sicuramente sarà partita importante, perché la Fiorentina sta dimostrando di essere una squadra in crescita. Per l’Inter, sarà fondamentale perché si trovano due squadre che rientrano tra le sette sorelle. La Fiorentina dopo esserci uscita prima, ci vuole rientrare. Aspettiamo tutti la partita, un campionato cosi bello e incerto non si vede da tanto».