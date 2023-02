VIDEO – Lautaro Martinez la certezza in attacco, Inzaghi riparte da lui in Champions League

L’Inter torna a giocare in UEFA Champions League per sfidare il Porto agli ottavi di finale. Anche due giorni di allenamento per chiarire le idee di formazione a Simone Inzaghi che in attacco ha una sola certezza ed è Lautaro Martinez, in gol anche nell’ultima sfida di San Siro contro l’Udinese subentrando dalla panchina.

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).