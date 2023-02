Marchegiani: «Giusto dare spazio ad Handanovic! Deve sentirsi importante»

Luca Marchegiani su Sky Sport esprime una sua opinione riguardo la scelta di Simone Inzaghi di puntare su Samir Handanovic contro l’Udinese in casa.

CAMBIO IN PORTA – L’ex portiere Luca Marchegiani su Sky esprime la sua opinione riguardo le scelte di Inzaghi contro l’Udinese di puntare su Samir Handanovic e non André Onana come fatto in questi mesi: «Giusto che Inzaghi dia spazio ad Handanovic, ormai il ruolo del portiere va considerato come un giocatore di movimento. Il secondo portiere deve sentirsi parte integrante del gruppo e rientrare nelle rotazioni».