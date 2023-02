Ausilio: «Inter in linea con gli obiettivi! Rinnovi? Contatti con quattro giocatori»

Piero Ausilio presente all’evento benefico organizzato da Andriy Shevchenko per la raccolta fondi a favore dell’Ucraina, su Sky Sport ha parlato degli obiettivi stagionali dell’Inter, ma anche del mercato e della situazione rinnovi.

IN LINEA CON GLI OBIETTIVI – Piero Ausilio parla in maniera positiva della stagione, a detta sua perfettamente in linea con il programma nonostante la presenza del Napoli primo in classifica: «L’Inter sta facendo bene da parecchi mesi, contro il Porto non sarà la partita della svolta anche perché stiamo facendo bene. Il Napoli è davanti, ma è un caso unico in Europa. C’è una squadra in Italia che ha fatto cose straordinarie e l’unica partita che ha perso lo ha fatto contro di noi, quindi significa che qualcosa di buono lo abbiamo fatto anche noi. Il cammino dell’Inter è strapositivo da tanti mesi: abbiamo disputato un ottimo girone e questo ci ha permesso di giocare una partita importante come quella di mercoledì con il Porto. Critiche? Inzaghi lo trovo sereno, siamo con lui tutti i giorni. Probabilmente arrivano più da fuori che da dentro, forse perché sono alte le aspettative. Ricordo con piacere che negli ultimi quattro anni l’Inter ha sempre avuto grandissima continuità tra primo e secondo posto, siamo sempre lì, vincendo Supercoppe italiane e Coppa Italia. Se capita come quest’anno che c’è la straordinrietà di una squadra, bisogna solo fare i complimenti, ma noi siamo in linea. Ci sono anche altri obiettivi come la Champions League e la Coppa Italia dopo una Supercoppa italiana giocata alla grande».

SUL MERCATO – Ausilio poi risponde a una domanda legata al mercato, con l’addio di Skriniar in difesa: «Dobbiamo rispettare delle regole del Fair Play Finanziario all’Inter come in altre società, e certe volte questo ci impedisce di fare mercato come vorrebbe un qualsiasi direttore sportivo, cioè comprando i migliori giocatori in circolazione. C’è un aspetto finanziario che vale un po’ per tutti di cui non si può fare a meno, ma cerchiamo di fare bene con questo concetto di sostenibilità. In realtà abbiamo sempre comprato e venduto, forse solo nell’ultimo periodo abbiamo più venduto, ma ci è anche riuscito qualche parametro zero al di là dalla situazione legata a Milan Skriniar. Non dimentichiamo che all’Inter tra i titolari giocano circa 6-7 giocatori arrivati praticamente a costo zero. Non possiamo fare le squadre con la stessa logica di alcuni nostri competitor in Inghilterra. Questo vuol dire che metteremo più fantasia per fare una squadra sempre competitiva e continueremo a lavorare sul settore giovanile, Federico Dimarco proviene da lì. Non per forza bisogna spendere 100-200 milioni di euro per fare le squadre forti, in Italia non ce lo possiamo permettere. Aver perso Milan Skrinair non ci ha fatto bene perché volevamo continuare con lui. Ma è stata una decisione che ha preso il giocatore. Ci saranno altre opportunità di giocatori che ci renderanno forti e competitivi. L’Inter continuerà sempre a lottare per vincere e mai per traghettare».

CONTRATTI IN SCADENZA – Ausilio conclude facendo il punto della situazione sui giocatori in scadenza di contratto e la crescita dell’attaccante belga: «Lukaku deve fare quello che sta facendo da qualche mese, si è messo a lavorare molto bene, è determinato e concentrato sul lavoro. Il suo contributo nelle ultime partite è stato importante. Lui come gli altri devono preoccuparsi del campo e delle partite che abbiamo da qui a poco, mercoledì abbiamo una partita importante. Abbiamo già iniziato a parlare con qualche ragazzo per il rinnovo, tre-quattro di quelli in scadenza. A breve ci sarà anche qualche notizia positive».