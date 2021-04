VIDEO – Juventus-Parma 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Parma, match della trentaduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



VITTORIA COL BRIVIDO – Juventus-Parma 3-1 nella trentaduesima giornata di Serie A. La Juventus ritrova la vittoria, ma deve soffrire più del previsto per battere il Parma, ormai destinato alla retrocessione. Anzi, sono proprio i gialloblù a passare al 25′, con una favolosa punizione di Gaston Brugman al 25′. L’uomo della provvidenza per Andrea Pirlo è però Alex Sandro, autore di un’insolita doppietta a cavallo dei due tempi. Il brasiliano pareggia al 43′, con una conclusione su sponda di Matthijs de Ligt. E al 47′ sempre Alex Sandro manda avanti i bianconeri, di testa su cross da destra dopo che Paulo Dybala aveva mancato la deviazione. Chiude i conti per la Juventus un altro difensore, de Ligt, incornando al 68′ un calcio d’angolo da sinistra di Juan Guillermo Cuadrado. Vittoria che dà ossigeno ai bianconeri in chiave Champions League, portandoli al terzo posto (in attesa di Roma-Atalanta di stasera) e a -1 dal Milan. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.