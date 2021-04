VIDEO – Udinese-Cagliari 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Cagliari, match della trentaduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



TENTATIVO DI RISALITA – Udinese-Cagliari 0-1 nella trentaduesima giornata di Serie A. Il Cagliari trova la seconda vittoria in quattro giorni e si porta a tre punti dalla salvezza, prendendone due a Benevento e Torino. In avvio di partita, sugli sviluppi di un angolo, Leonardo Pavoletti colpisce il palo con una girata di sinistro in piena area. Joao Pedro firma un favoloso gol al 37′, superando in sombrero Kevin Bonifazi per poi incrociare di sinistro. Il VAR, però, riscontra un fallo di Razvan Marin su Fernando Forestieri a inizio azione e annulla. In avvio di ripresa tocco di mano di Nahuel Molina, col braccio largo ma girato su colpo di testa di Andrea Carboni. Il VAR interviene anche stavolta, dà rigore e qui il gol di Joao Pedro è buono nonostante Juan Musso tocchi: 0-1 al 55′. L’Udinese va vicina al pari, con un colpo di testa di Ilija Nestorovski sulla traversa. Il macedone, nel finale, fallisce l’1-1 mandando a lato su errore di Kwadwo Asamoah. Vittoria di fondamentale importanza per il Cagliari, che resta in vita. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.