VIDEO – Jovetic, buona la prima! Gol vittoria all’ultimo in Inter-Atalanta

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 agosto 2015. Alla prima giornata di campionato, l’Inter batte l’Atalanta grazie a un capolavoro del neo-acquisto Jovetic al 93′ Ecco il video con gli highlights.

SECONDA VOLTA – Il 23 agosto 2015 iniziava la Serie A, con Roberto Mancini confermato alla guida dell’Inter. Dopo il ciclo vincente tra il 2004 e il 2008, il tecnico di Jesi era tornato in nerazzurro l’anno precedente, subentrando a Walter Mazzarri. La prima partita della stagione 2015-2016 è Inter-Atalanta, che presto si rivela una gara più dura del previsto. Gli uomini di Edy Reja sono arrembanti, e l’Inter non riesce a capitalizzare al meglio le occasioni. Mancini al 15′ deve già rinunciare a Mauro Icardi, neo-capitano interista, che esce infortunato per Stevan Jovetic. Il montenegrino è arrivato dal Manchester City negli ultimi giorni di mercato, e si è preso subito la maglia numero 10 nerazzurra. Al 71′ l’Atalanta rimane in dieci per doppia ammonizione del capitano Carlos Carmona, e inizia un vero e proprio assalto dei padroni di casa. Al 93′ Joao Miranda batte velocemente una rimessa in attacco, servendo Jovetic sul vertice sinistro dell’area. Il montenegrino controlla e, appena entrato in area, fa partire un destro a giro che non lascia scampo ad Andrea Consigli, facendo esplodere di gioia San Siro. Di seguito il video con gli highlights di Inter-Atalanta, tratto dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.