Pjanic positivo al Covid-19: il comunicato del Barcellona sull’ex Juventus

Pjanic sarà costretto a posticipare ulteriormente l’inizio della sua avventura tra le fila del Barcellona. La società blaugrana ha appena comunicato la positività al Covid-19 dell’ormai ex centrocampista della Juventus

PARTENZA POSTICIPATA – Un altro calciatore si aggiunge alla lista di chi ha vissuto i sintomi del Coronavirus in questi ultimi giorni. Il centrocampista Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stato sottoposto ieri, sabato 22 agosto, dopo aver avvertito qualche fastidio. Il giocatore attualmente si sente bene, gode di buona salute ed è in isolamento domiciliare. Per questo motivo l’ormai ex centrocampista della Juventus non si recherà a Barcellona prima di quindici giorni. Terminato l’isolamento fiduciario, tra due settimane Pjanic si potrà unire alla squadra. Ad annunciarlo attraverso un comunicato è proprio la società blaugrana, che ha acquistato il classe ’90 scuola Metz dalla Juventus nell’operazione che ha trasferito il brasiliano Arthur a Torino. Inizio in salita per entrambi, anche se per motivazioni diverse.