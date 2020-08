PSG-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: la scelta su Icardi e Perisic

PSG-Bayern Monaco assegna la finale di Champions League questa sera alle ore 21. All’Estadio da Luz di Lisbona un giocatore ancora di proprietà dell’Inter, Perisic, sfida un fresco ex nerazzurro, Icardi, ma andranno entrambi in panchina. Queste le formazioni ufficiali.

SOLO UNO – In PSG-Bayern Monaco le formazioni ufficiali non sorridono ai giocatori “collegati” all’Inter. Nemmeno Ivan Perisic è titolare: spunta Kingsley Coman nell’undici di Hansi Flick. Anche Mauro Icardi guarderà (almeno inizialmente) dalla panchina la finale di Champions League. Poche altre sorprese nelle scelte dei due allenatori, con Thomas Tuchel che recupera il portiere Keylor Navas ma non schiera dal primo minuto Marco Verratti. Nei tedeschi ce la fa il difensore Jérome Boateng. Calcio d’inizio alle ore 21, la partita avrà come arbitro l’italiano Daniele Orsato.

PSG-BAYERN MONACO – LE FORMAZIONI UFFICIALI

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Mbappé, Neymar.

In panchina: Sergio Rico, Bulka, Verratti, Choupo-Moting, Icardi, Sarabia, Kurzawa, Diallo, Draxler, Bakker, Gueye, Dagba.

Allenatore: Thomas Tuchel

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

In panchina: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Sule, Pavard, Javi Martinez, Coutinho, Cuisance, Perisic, Lucas Hernandez, Tolisso, Zirkzee.

Allenatore: Hansi Flick