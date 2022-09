VIDEO – Inzaghi con Calhanoglu: «Girone Inter difficile! Dopo il derby…»

Simone Inzaghi ha presentato la 1ª giornata del Gruppo C di UEFA Champions League. Il tecnico nerazzurro, protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco (vedi trascrizione) insieme ad Hakan Calhanoglu (vedi trascrizione), risponde alle domande che precedono il debutto stagionale in campo internazionale post-Derby di Milano. Di seguito il video con tutte le dichiarazioni di Inzaghi e Calhanoglu prima di Inter-Bayern Monaco

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]