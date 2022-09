Inter-Bayern Monaco, il club chiede la spinta dei tifosi! Ultime disponibilità

Inter-Bayern Monaco è la sfida in programma domani alle ore 21.00 a San Siro, valevole per la prima giornata del Girone C di Champions League (che si completa con Barcellona e Viktoria Plzen). Il club nerazzurro chiama a raccolta i suoi tifosi con gli ultimi biglietti in vendita

SPINTA – Inter-Bayern Monaco si avvicina mentre Simone Inzaghi prova a sciogliere gli ultimi (grandi) dubbi (QUI le ultime). Intanto il club nerazzurro chiama a raccolta i suoi tifosi invitandoli ad acquistare gli ultimi tagliandi e pacchetti Champions League disponibili affinché San Siro possa spingere con forza Samir Handanovic e compagni.

ULTIME DISPONIBILITÀ – I biglietti singoli per Inter-Bayern Monaco sono acquistabili online su Inter.it/tickets a partire da 40 Euro, nei punti vendita San Siro Stadio, Inter Store Milano e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Alcune disponibilità restano in vendita nel pacchetto di tre partite, acquistabile da tutti i tifosi in vendita libera senza limitazioni, fino ad esaurimento disponibilità.

Fonte: inter.it